    «Вильярреал» в гостях оказался сильнее «Севильи»

    «Севилья» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании
    «Вильярреал» обыграл в гостях «Севилью» в матче 6-го тура Примеры — 2:1.

    Манор Соломон
    Манор Соломон

    Форвард гостей Танитолува Олувасеи открыл счет на 17-й минуте встречи, Джибриль Соу сравнял счет на 51-й минуте, а победный гол за «Вильярреал» забил Манор Соломон на 86-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Севилья — Вильярреал 1:2
    Голы: 0:1 Тани Олувасейи (17'), 1:1 Джибриль Соу (51'), 1:2 Манор Соломон (86') Севилья: Одиссеас Влаходимос, Сесар Аспиликуэта, Андрес Кастрин (Танги Ньянзу, 54'), Кике Салас, Хуанлу Санчес (Хосе Анхель Кармона, 71'), Габриэль Суасо, Джибриль Соу, Неманья Гудель (Батиста Менди, 71'), Аднан Янузай (Рубен Варгас, 59'), Акор Адамс, Чидера Эджук (Алексис Санчес, 55') Вильярреал: Арнау Тенас, Серхи Кардона (Манор Соломон, 84'), Рафа Марин, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро (Жорж Микаутадзе, 69'), Тажон Бушанан, Пап Гуй, Даниэль Парехо (Томас Парти, 84'), Сантьяго Комесанья (Альфонсо Педраса, 29'), Ренато Вейга, Тани Олувасейи (Николя Пепе, 69') Предупреждения: Пап Гуй (42'), Альфонсо Педраса (47'), Неманья Гудель (70'), Рафа Марин (85'), Oso (90 + 4')

    «Вильярреал» занимает 3-е место в Примере с 13 очками, «Севилья» (7) — десятая.

