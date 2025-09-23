В матче 1/16 финала Кубка лиги Англии «Челси» сыграет в гостях у «Линкольна». Поединок состоится 23 сентября в 21:45 мск.

Скромный «Линкольн» выступает в Первой лиги Англии и показывает дольно неплохие результаты. С начала сезона команда провела за десяток поединков и потерпела только одно поражение. На данный момент хозяева не проигрывают уже 10 матча подряд. На пути к «Челси» клуб выбил из турнира «Харрогейт» и «Бертон Альбион».

«Челси» из другой лиги, где у него есть свои проблемы. Подопечные Марески не могут выиграть уже третий матч — ничья с «Брентфордом» и поражение от МЮ в АПЛ, поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов. Логичным сегодня кажется победа «аристократов», так как в противном случае это уже будет выглядеть как определенная закономерность.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Букмекеры дают 12.3 на победу «Линкольна», 1.20 на победу «Челси», на проход в следующий раунд стоять котировки 7.00 и 1.10.

Искусственный интеллект уверен в победе «Челси» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Линкольн» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

