Аленичев: Должно произойти какое-то чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом

Бывший главный тренероценил вероятность того, что московский клуб выиграет РПЛ в нынешнем сезоне.

«На старте расстроил "Спартак". Удивили слабые старты от "Динамо" и "Зенита" в плохом смысле. В хорошем плане удивили "Локомотив", "Балтика". "Краснодар" в этом году доказывает, что прошлая победа в чемпионате была не случайной. Как я уже сказал, что "Спартак" вряд ли, ставлю 5% из 100, что "Спартак" станет чемпионом. Но не сбрасывал бы со счетов "Зенит", что именно эта команда составит конкуренцию "Краснодару".

Должно произойти какое-то чудо, чтобы "Спартак" стал чемпионом. Но я верю, что борьбу "Спартак" навяжет», — сказал Аленичев ТАСС.

«Спартак» после девяти туров находится на 6-м месте в таблице, набрав 15 очков.