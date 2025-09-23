1-й периодАдмирал — ЦСКАОнлайн
    Кристиан Ярош «Адмирал» — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
    Директор по коммуникациям ЦСКА: Переговоры по Кузяеву были
    Аленичев допустил, что может вернуться в «Спартак»
    Доннарумма: Я хотел остаться в «ПСЖ»
    Источник: Кузяев может стать игроком «Ахмата»
    Игорь Акинфеев достиг антирекорда по серии матчей с пропущенными мячами
    Аленичев: Должно произойти какое-то чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил вероятность того, что московский клуб выиграет РПЛ в нынешнем сезоне.

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    «На старте расстроил "Спартак". Удивили слабые старты от "Динамо" и "Зенита" в плохом смысле. В хорошем плане удивили "Локомотив", "Балтика". "Краснодар" в этом году доказывает, что прошлая победа в чемпионате была не случайной. Как я уже сказал, что "Спартак" вряд ли, ставлю 5% из 100, что "Спартак" станет чемпионом. Но не сбрасывал бы со счетов "Зенит", что именно эта команда составит конкуренцию "Краснодару".

    Должно произойти какое-то чудо, чтобы "Спартак" стал чемпионом. Но я верю, что борьбу "Спартак" навяжет», — сказал Аленичев ТАСС.

    «Спартак» после девяти туров находится на 6-м месте в таблице, набрав 15 очков.

