В рамках 5-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Эспаньол» на «Сантьяго Бернабеу». Матч состоится 20 сентября в 17:15 мск.
«Реал» набрал 12 очков, выиграв все 4 предыдущих матча. В последнем он обыграл «Реал Сосьедад» 2:1. После этого у «сливочных» был домашний поединок с «Марселем» в Лиге чемпионов, который закончился их победой 3:1.
«Эспаньол» провел старт сезона лучше ожидаемого. Клуб обыграл «Мальорку», «Осасуну» и даже мадридский «Атлетико». Благодаря этому «попугаи» сейчас на 3-м месте в таблице. Но смогут ли они там удержаться?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на игру с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают «Реал» фаворитом за 1.21, за 7.20 можно поставить на ничью, за 15.0 — на победу «Эспаньола».
- Прогноз ИИ — победа мадридского «Реала» со счетом 3:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.