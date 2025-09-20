В рамках 5-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Эспаньол» на «Сантьяго Бернабеу». Матч состоится 20 сентября в 17:15 мск.

«Реал» набрал 12 очков, выиграв все 4 предыдущих матча. В последнем он обыграл «Реал Сосьедад» 2:1. После этого у «сливочных» был домашний поединок с «Марселем» в Лиге чемпионов, который закончился их победой 3:1.

«Эспаньол» провел старт сезона лучше ожидаемого. Клуб обыграл «Мальорку», «Осасуну» и даже мадридский «Атлетико». Благодаря этому «попугаи» сейчас на 3-м месте в таблице. Но смогут ли они там удержаться?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Реал» фаворитом за 1.21, за 7.20 можно поставить на ничью, за 15.0 — на победу «Эспаньола».

Прогноз ИИ — победа мадридского «Реала» со счетом 3:1.

Трансляция матча

