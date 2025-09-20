Главный матч дня в пятом туре АПЛ — «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Поединок состоится 20 сентября на «Олд Траффорд». Начало в 19:30 мск.

МЮ с большим трудом набирает очки. На старте сезона хозяева проиграли «Арсеналу». В прошлом туре подопечные Рубена Аморима потерпели крупное поражение 0:3 в дерби с «Ман Сити». За 4 тура у «красных дьяволов» 4 очка. Они рискуют оказаться в зоне вылета после тура. Это при том, что команда в каждом матче создает немало моментов.

«Челси» на неделе выступали в ЛЧ и проиграли «Баварии». Однако в АПЛ у них 2 ничьи и 2 победы. Последним результатом в турнире стала ничья с «Брентфордом» 2:2.

«Челси» обыграл МЮ в прошлом поединке, однако в состав у «манкунианцев» должен вернуться Матеус Кунья. Поможет ли это команде сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры осторожно подошли к оценке команд — 2.68 на «Челси», 2.61 на МЮ, 3.70 на ничью.

Свой прогноз предложили эксперты сайта LiveSport, в котором сделали две ставки на игру.

Искусственный интеллект делает ставку на результативную ничью 2:2.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.