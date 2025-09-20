Главный матч дня в пятом туре АПЛ — «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Поединок состоится 20 сентября на «Олд Траффорд». Начало в 19:30 мск.
МЮ с большим трудом набирает очки. На старте сезона хозяева проиграли «Арсеналу». В прошлом туре подопечные Рубена Аморима потерпели крупное поражение 0:3 в дерби с «Ман Сити». За 4 тура у «красных дьяволов» 4 очка. Они рискуют оказаться в зоне вылета после тура. Это при том, что команда в каждом матче создает немало моментов.
«Челси» на неделе выступали в ЛЧ и проиграли «Баварии». Однако в АПЛ у них 2 ничьи и 2 победы. Последним результатом в турнире стала ничья с «Брентфордом» 2:2.
«Челси» обыграл МЮ в прошлом поединке, однако в состав у «манкунианцев» должен вернуться Матеус Кунья. Поможет ли это команде сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры осторожно подошли к оценке команд — 2.68 на «Челси», 2.61 на МЮ, 3.70 на ничью.
- Свой прогноз предложили эксперты сайта LiveSport, в котором сделали две ставки на игру.
- Искусственный интеллект делает ставку на результативную ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.