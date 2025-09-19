Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Деян Станкович globallookpress.com

«Наверное, такой большой срок дисквалификации из‑за того, то наложились и другие инциденты, связанные с поведением Станковича. Поэтому столько и дали. Но это всё‑таки много.

Я бы здесь измерял другими категориями — количеством пропущенных матчей. С учетом рецидива можно дать три матча во всех соревнованиях. В чемпионате и Кубке в сумме три матча. Это мое мнение. Но если в регламенте записано другое, то они действовали в соответствии с регламентом, поэтому так и наказали. Станкович, безусловно, виноват. Но, на мой взгляд, месяц — это много», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

Тренер был наказан после удаления с поля за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра во время матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).