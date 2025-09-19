Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев отметил, что хочет возобновить футбольную карьеру. Сейчас 41-летний Сычев является президентом «Иртыша».

Дмитрий Сычев globallookpress.com

«Да, это действительно так. Нужно своим примером показывать. Пример Александра Ивановича Медведева и Ари мотивировал меня. Для этого нужно качественно подготовиться, пройти сборы, быть в футбольном тонусе, а у меня пока нон-стоп офисный и командировочный тонус. Акцент хотелось бы сделать на Кубке России, голы в котором идут в зачет "Клуба Григория Федотова", но и в чемпионате играть тоже можно», — сказал Сычев «СЭ».

Всего в клубной карьере Сычев сыграл 402 встречи, забил 130 мячей и сделал 49 голевых передач.

За сборную России Сычев забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 48 матчах.