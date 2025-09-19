Гаврилов — о дисквалификации Станковича: Месяц — не такой долгий срок

Бывший игрокпрокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера «красно-белых»

«Месяц — не такой долгий срок. Пропустит пять матчей, ничего страшного. На стадионе же Станкович будет присутствовать, пусть сидит на трибуне, а с игроками будет общаться на тренировках. К тому же есть помощники, они всю работу знают.

Ничего сверхъестественного не будет, если его уволят раньше, чем дисквалификация закончится. Неожиданностью не станет, всё может быть», — приводит слова Гаврилова «Чемпионат».

Тренер был наказан после удаления с поля за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра во время матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).