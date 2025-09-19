ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 15:37
    • Марио Фернандес завершил профессиональную карьеру
  • 14:34
    • Карасев рассудит «Краснодар» и «Зенит» в 9-м туре РПЛ
  • 14:08
    • Семак: Чемпионство? Игр еще очень-очень много
  • 13:30
    • Сычев хочет возобновить карьеру футболиста
    Гаврилов — о дисквалификации Станковича: Месяц — не такой долгий срок

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

    Деян Станкович
    Деян Станкович

    «Месяц — не такой долгий срок. Пропустит пять матчей, ничего страшного. На стадионе же Станкович будет присутствовать, пусть сидит на трибуне, а с игроками будет общаться на тренировках. К тому же есть помощники, они всю работу знают.

    Ничего сверхъестественного не будет, если его уволят раньше, чем дисквалификация закончится. Неожиданностью не станет, всё может быть», — приводит слова Гаврилова «Чемпионат».

    Тренер был наказан после удаления с поля за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра во время матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

