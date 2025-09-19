Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

Деян Станкович globallookpress.com

«Отставка Станковича назревала давно, это надо было сделать перед началом сезона. Но раз не сделали, сейчас должен произойти какой-то серьёзный провал: "Спартак" должен опуститься ниже 10-го места или команда должна проиграть ЦСКА с разницей в три мяча. Мне кажется, Станковича по-любому уволят. Даже самым упрямым в "Спартаке" понятно, что это путь в никуда», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

«Спартак» под руководством Станковича занимает 8-е место в РПЛ с 12 очками в активе.