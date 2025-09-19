Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу игры московского «Динамо» в текущем сезоне.

Георгий Черданцев globallookpress.com

«Про оптимизм можно говорить до конца сезона. Позади почти треть чемпионата, а команда в нижней части таблицы. Можно сколько угодно говорить про то, что команда строится, что приходят игроки. Но вопрос — зачем было менять состав, который был в шаге от чемпионства? Да, кто‑то может ушел по объективным причинам, но в целом состав был сыгран. Я не увидел, чем "Динамо" со "Спартаком" было принципиально лучше. И это на фоне "Спартака", который тоже провел не лучший матч.

Что касается прогресса, то вопрос в том, с чем сравнивать. У Марцела Лички команда два года назад вырисовалась в понятную структуру значительно быстрее. Было понятно, в какой футбол играет команда, как создает моменты. Прошло уже достаточно времени для того, чтобы было понятно, в каком направлении движется "Динамо". Пока есть определенные проблемы. Как бы ни критиковали Карраскаля, это игрок, который делал разницу и ему замены просто нет. Из креативных футболистов остался только Бителло», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» занимает только десятое место в турнирной таблице РПЛ.