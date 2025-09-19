Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу игры московского «Динамо» в текущем сезоне.

«Про оптимизм можно говорить до конца сезона.  Позади почти треть чемпионата, а команда в нижней части таблицы.  Можно сколько угодно говорить про то, что команда строится, что приходят игроки.  Но вопрос — зачем было менять состав, который был в шаге от чемпионства?  Да, кто‑то может ушел по объективным причинам, но в целом состав был сыгран.  Я не увидел, чем "Динамо" со "Спартаком" было принципиально лучше.  И это на фоне "Спартака", который тоже провел не лучший матч.

Что касается прогресса, то вопрос в том, с чем сравнивать.  У Марцела Лички команда два года назад вырисовалась в понятную структуру значительно быстрее.  Было понятно, в какой футбол играет команда, как создает моменты.  Прошло уже достаточно времени для того, чтобы было понятно, в каком направлении движется "Динамо".  Пока есть определенные проблемы.  Как бы ни критиковали Карраскаля, это игрок, который делал разницу и ему замены просто нет.  Из креативных футболистов остался только Бителло», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» занимает только десятое место в турнирной таблице РПЛ.