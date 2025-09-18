Transfermarkt составил список топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
Первое место в нем занимают вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян. Замыкает тройку полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
- 1. Луис Энрике («Зенит») — € 25 млн;
- 2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 25 млн;
- 3. Алексей Батраков («Локомотив») — € 23 млн;
- 4. Жерсон («Зенит») — € 22 млн;
- 5. Жедсон Фернандеш («Спартак») — € 20 млн;
- 6. Вендел («Зенит») — € 18 млн;
- 7. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 16 млн;
- 8. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 16 млн;
- 9. Манфред Угальде («Спартак») — € 15 млн;
- 10. Эсекьель Барко («Спартак») — € 14 млн;