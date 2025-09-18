Transfermarkt составил список топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Популярный портал Transfermarkt составил список 10 наиболее дорогих футболистов РПЛ.

Первое место в нем занимают вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян. Замыкает тройку полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.