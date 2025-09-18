«Спартак» является второй командой группы С, имея 7 очков на счету. Против него сыграет «Ростов», которому пока не удалось набрать ни единого балла.
В первом круге «Спартак» победил «Ростов» 2:0. Москвичи в неплохой форме. Они не проигрывают уже 5 поединков. При этом «Ростов» начал подавать признаки жизни. В последнем матче «сельмаши» обыграли ЦСКА, а перед этим сыграли вничью с «Ахматом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 1.40 на победу «Спартака» и 8.00 на победу «Ростова».
- Прогноз экспертов LiveSport с коэффициентом 1.84 можно прочитать здесь.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Спартака» со счетом 2:0.
