Матч 4-го тура Кубка Россиисостоится 18 сентября в Москве. Начало в 20:45 по мск.

«Спартак» является второй командой группы С, имея 7 очков на счету. Против него сыграет «Ростов», которому пока не удалось набрать ни единого балла.

В первом круге «Спартак» победил «Ростов» 2:0. Москвичи в неплохой форме. Они не проигрывают уже 5 поединков. При этом «Ростов» начал подавать признаки жизни. В последнем матче «сельмаши» обыграли ЦСКА, а перед этим сыграли вничью с «Ахматом».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 1.40 на победу «Спартака» и 8.00 на победу «Ростова».

Прогноз экспертов LiveSport с коэффициентом 1.84 можно прочитать здесь.

Искусственный интеллект уверен в победе «Спартака» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

