18 сентябряприметв матче 4-го тура Кубка России. Встреча команд состоится на «ВЕБ Арене» в Москве. Начало в 18:30 мск.

После победы «Локомотива» ЦСКА больше не лидер группы D. Однако это можно исправить, обыграв сегодня «Балтику». В прошлом туре «армейцы» так и сделали, выиграв 2:0.

В целом за все время противостояний этих клубов ЦСКА провел 5 матчей с «Балтикой». Все 5 закончились его победой. «Балтика» — непростой соперник в этом сезоне, но сможет ли она помешать планам «армейцев»?

Букмекеры дают 1.49 на победу ЦСКА, 4.30 на ничью и 6.65 на победу «Балтики».

Эксперты LiveSport дали прогноз, в котором рассказали, вернется ли ЦСКА на первое место в группе.

Искусственный интеллект ждет от ЦСКА уверенной победы со счетом 4:0.

