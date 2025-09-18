ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Алексей КудашовС вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • 12:51
    • Кузяев может вернуться в РПЛ
  • 16:44
    • Sport24: Кузяев может вернуться в «Ахмат»
  • 12:59
    • Станковичу грозит четырехматчевая дисквалификация
  • 11:38
    • Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
  • 10:54
    • Месси может продлить контракт с «Интер Майами»
    ЦСКА — «Балтика»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Фонбет Кубок России
    18 сентября ЦСКА примет «Балтику» в матче 4-го тура Кубка России. Встреча команд состоится на «ВЕБ Арене» в Москве. Начало в 18:30 мск.

    После победы «Локомотива» ЦСКА больше не лидер группы D. Однако это можно исправить, обыграв сегодня «Балтику». В прошлом туре «армейцы» так и сделали, выиграв 2:0.

    В целом за все время противостояний этих клубов ЦСКА провел 5 матчей с «Балтикой». Все 5 закончились его победой. «Балтика» — непростой соперник в этом сезоне, но сможет ли она помешать планам «армейцев»?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.49 на победу ЦСКА, 4.30 на ничью и 6.65 на победу «Балтики».

    • Эксперты LiveSport дали прогноз, в котором рассказали, вернется ли ЦСКА на первое место в группе.

    • Искусственный интеллект ждет от ЦСКА уверенной победы со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

