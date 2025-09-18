После победы «Локомотива» ЦСКА больше не лидер группы D. Однако это можно исправить, обыграв сегодня «Балтику». В прошлом туре «армейцы» так и сделали, выиграв 2:0.
В целом за все время противостояний этих клубов ЦСКА провел 5 матчей с «Балтикой». Все 5 закончились его победой. «Балтика» — непростой соперник в этом сезоне, но сможет ли она помешать планам «армейцев»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.49 на победу ЦСКА, 4.30 на ничью и 6.65 на победу «Балтики».
- Эксперты LiveSport дали прогноз, в котором рассказали, вернется ли ЦСКА на первое место в группе.
- Искусственный интеллект ждет от ЦСКА уверенной победы со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.