Мерсон: Стиль Аморима идеально бы подошел «Челси»

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англиисчитает, что игровая философияне очень подходит нынешнему составу «Манчестер Юнайтед» и гораздо органичнее он бы смотрелся в «Челси».

«То, как хочет играть Рубен Аморим, вызывает беспокойство. Он не изменится. Он посмотрит на это и скажет: "Я добился того, чего добился, играя так, как я играю", — используя тройку защитников и высокие фланги.

Ему идеально подошел бы "Челси". У них есть крайние защитники мирового класса в лице Риса Джеймса и Мало Гюсто, а также лучший опорный полузащитник АПЛ Мойсес Кайседо. Его система подошла бы этим игрокам.

Посмотрите на "МЮ" — эта система совершенно не подходит тому составу, который у них есть. Два крайних защитника и близко для этого не годятся, они недостаточно хороши. И они играют важную роль в этой команде. В центре поля не хватает скорости. Все складывается против него.

Время от времени нужно уметь адаптироваться. Можно вносить изменения, потому что у всех свои сильные стороны, но это не значит, что нужно отказываться от своих убеждений. Не думаю, что в этом сезоне они чего-то достигнут — предстоит слишком много работы. У них нет необходимых качеств.

Они достойно сыграли против "Бернли", но в итоге счет стал 2:2, и им пришлось забивать с пенальти на последней минуте. Два их лучших игрока — Мэйсон Маунт и Матеус Кунья, им нельзя пропускать матчи. Они до сих пор не могут выиграть два матча подряд в чемпионате, уже почти год подряд. Это немыслимо для такого клуба, как "Манчестер Юнайтед". Просто немыслимо.

Я просто хочу, чтобы он время от времени приспосабливался к имеющимся в его распоряжении игрокам. Это вызывает беспокойство, потому что он не знает свой лучший состав, тройка защитников даже не играет вместе каждую неделю. Он работает уже год, и это очень, очень беспокоит», — цитирует Мерсона Sky Sports.