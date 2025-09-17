В матче 4-го тура Кубка Россиипримутна «Самара Арене». Игра состоится 17 сентября в 18:00 мск.

Матч двух лидеров таблицы В. Победитель сегодняшней встречи единолично возглавит квартет. Пока что «Крылья» и «Краснодар» имеют по 6 очков благодаря двум победам.

В первом круге команды сыграли в Краснодаре. Та встреча закончилась победой самарцев со счетом 2:1. Возьмут ли «быки» реванш?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 4.15 и 1.86 на победу команд в основное время, а также 2.65 и 1.47 на победу в матче.

Эксперты LiveSport уверены, что хозяева смогут взять реванш.

Искусственный интеллект предложил ставку на победу «Краснодара» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

