Матч двух лидеров таблицы В. Победитель сегодняшней встречи единолично возглавит квартет. Пока что «Крылья» и «Краснодар» имеют по 6 очков благодаря двум победам.
В первом круге команды сыграли в Краснодаре. Та встреча закончилась победой самарцев со счетом 2:1. Возьмут ли «быки» реванш?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 4.15 и 1.86 на победу команд в основное время, а также 2.65 и 1.47 на победу в матче.
- Эксперты LiveSport уверены, что хозяева смогут взять реванш.
- Искусственный интеллект предложил ставку на победу «Краснодара» со счетом 2:0.
Трансляция матча
