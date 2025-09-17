2-й периодАвангард — Салават ЮлаевОнлайн
    Михаил Гуляев «Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 12:23
    • В «Динамо» ответили на вопрос о возможном возвращении Захаряна
  • 11:39
    • Головин проведет в лазарете около месяца
  • 17:02
    • Пальцев и Кордоба в основе «Краснодара» на матч Кубка России
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
  • 14:57
    • «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
    «Крылья Советов» — «Краснодар»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов Краснодар Календарь Кубка России
    В матче 4-го тура Кубка России «Крылья Советов» примут «Краснодар» на «Самара Арене». Игра состоится 17 сентября в 18:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Матч двух лидеров таблицы В. Победитель сегодняшней встречи единолично возглавит квартет. Пока что «Крылья» и «Краснодар» имеют по 6 очков благодаря двум победам.

    В первом круге команды сыграли в Краснодаре. Та встреча закончилась победой самарцев со счетом 2:1. Возьмут ли «быки» реванш?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 4.15 и 1.86 на победу команд в основное время, а также 2.65 и 1.47 на победу в матче.

    • Эксперты LiveSport уверены, что хозяева смогут взять реванш.

    • Искусственный интеллект предложил ставку на победу «Краснодара» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

