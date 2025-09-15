«Комо» имеет 3 очка после двух туров. Команда одержала победу над «Лацио» и уступила «Болонье». «Дженоа» набрала один балл благодаря ничье с «Лечче», после чего уступила «Ювентусу».
В прошлом сезоне команды провели две встречи в Серии А, при этом «Дженоа» победить не смогла. Матч первого круга завершился вничью, в Комо игра закончилась в пользу хозяев.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 1.67 на победу «Комо», 3.75 на ничью, 5.90 на победу «Дженоа».
- Эксперты LiveSport предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.20.
- Искусственный интеллект сделал прогноз на победу «Дженоа» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Комо» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.
