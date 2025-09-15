закроют программу 3-го тура итальянской Серии А. Матч состоится 15 сентября в Комо на «Джузеппе Синигалья». Начало в 21:45 по мск.

«Комо» имеет 3 очка после двух туров. Команда одержала победу над «Лацио» и уступила «Болонье». «Дженоа» набрала один балл благодаря ничье с «Лечче», после чего уступила «Ювентусу».

В прошлом сезоне команды провели две встречи в Серии А, при этом «Дженоа» победить не смогла. Матч первого круга завершился вничью, в Комо игра закончилась в пользу хозяев.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 1.67 на победу «Комо», 3.75 на ничью, 5.90 на победу «Дженоа».

Эксперты LiveSport предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.20.

Искусственный интеллект сделал прогноз на победу «Дженоа» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Комо» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.