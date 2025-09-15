1-й тайм Комо — ДженоаОнлайн
    Сеск Фабрегас«Комо» — «Дженоа»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
    «Комо» — «Дженоа»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Комо Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Комо» и «Дженоа» закроют программу 3-го тура итальянской Серии А. Матч состоится 15 сентября в Комо на «Джузеппе Синигалья». Начало в 21:45 по мск.

    «Комо» имеет 3 очка после двух туров. Команда одержала победу над «Лацио» и уступила «Болонье». «Дженоа» набрала один балл благодаря ничье с «Лечче», после чего уступила «Ювентусу».

    В прошлом сезоне команды провели две встречи в Серии А, при этом «Дженоа» победить не смогла. Матч первого круга завершился вничью, в Комо игра закончилась в пользу хозяев.

    Информация для ставок:

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 1.67 на победу «Комо», 3.75 на ничью, 5.90 на победу «Дженоа».

    • Эксперты LiveSport предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Искусственный интеллект сделал прогноз на победу «Дженоа» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Комо» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

