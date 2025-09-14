«Рома» набрала 6 оков после побед над «Болоньей» и «Пизой». Клуб сейчас на 4-е месте и может приблизиться к лидерам таблицы.
«Торино» показал плохой старт, крупно проиграв «Интеру». Однако после этого «быки» смогли добрать один пункт в игре с «Фиорентиной». Если клуб победит, то наверняка сможет покинуть зону вылета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 1.53 на победу «Ромы», 7.70 на победу «Торино».
- Эксперты LiveSport решили дать прогноз на голы и рассказали, пропустит ли «Рома» в этом матче.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ромы» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.