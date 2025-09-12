Гладилин: «Спартак» провел очень мощную трансферную кампанию летом в плане финансов

Бывший футболиствысказалась о трансферной кампании московского клуба этим летом.

«Спартак провел очень мощную трансферную кампанию летом в плане финансов: команда усилилась многими футболистами. Но каким будет результат — другой вопрос. Потому что той же зимой клуб подписал трёх дорогостоящих футболистов, но игра команды поломалась, и результата не было. Покупка сильных игроков не гарантирует "Спартаку" результат. Сила новичков пока неизвестна, однако они играли в сильных клубах, поэтому их можно назвать опытными футболистами. Нужно найти оптимальное сочетание состава, чтобы "Спартак" начал играть», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.