    Гамбия одержала победу над Бурунди в матче африканской квалификации ЧМ-2026

    Гамбия — Бурунди: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026
    Гамбия одолела Бурунди (2:0) в матче группы F квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Гамбии
    Сборная Гамбии

    В составе хозяев голы записали на свой счет Алиу Фадера на 34-й минуте с пенальти и Эбу Адамс на 77-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Гамбия — Бурунди 2:0
    Голы: 1:0 Алиу Фадера (пенальти) (34'), 2:0 Эбу Адамс (77'), 1:2 Криштиану Роналду (пенальти) (58'), 2:2 Барнабаш Варга (84'), 2:3 Жоау Канселу (86') Гамбия: Бабукарр Гайе, Шерифф Синюан, Омар Коллей, Джозеф Сисей (Мухаммед Саннех, 60'), Эбу Адамс, Алиу Фадера (Муса Бэрроу, 81'), Абдулия Саньянг (Янкуба Минте, 61'), Адама Боджанг (Адама Сидибе, 72'), Alagie Saine, Sanyang, Mahmudu Bajo (Mouhamadou Drammeh, 81') Бурунди: Frederic Nsabiyumva, Jean-Claude Girumugisha, Bienvenue Kanakimana (Abdallah Sudi, 46'), Mokono Eldhino, Marco Weymans (Olivier Dushime, 90'), Henry Msanga (Abedi Bigirimana, 46'), Parfait Bizoza, Jordi Liongola (Richard Kirongozi, 58'), Christophe Nduwarugira, Claus Niyukuri, Jonathan Nahimana Предупреждения: Шерифф Синюан (17'), Jean-Claude Girumugisha (18'), Frederic Nsabiyumva (42'), Джозеф Сисей (48'), Christophe Nduwarugira (90 + 2')

    После этого матча Гамбия занимает 3-е место в своей группе с 10-ю очками в активе. Бурунди — на 4-й позиции с тем же количеством баллов.

