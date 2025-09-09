1-й тайм Сербия — АнглияОнлайн
    Деклан РайсСербия — Англия. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
  • 21:57
    • Голы Радулова и Сурина помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
  • 21:46
    • Египет с Салахом сыграл вничью с Буркина-Фасо в матче квалификации ЧМ-2026
  • 21:26
    • «Трактор» вырвал победу у «Нефтехимика» в матче КХЛ
  • 21:17
    • Азербайджан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026
    Сербия — Англия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Сербии Сборная Англии Футбол Англии
    9 сентября в Белграде состоится центральный матч группы К отборочного цикла чемпионата мира, в котором сборная Сербии будет принимать сборную Англии. Начало игры в 21:45 мск.

    Сербия находится в нестабильной позиции. В случае поражения она может лишиться своей второй позиции в таблице, так как сзади подпирает Албания. При этом у сербов ни одного поражения — две победы и одна ничья.

    Англия выиграла четыре предыдущих матча и набрала максимальные 12 очков. Она уверенно лидирует и при любом раскладе сегодня останется на первой позиции.

    Стоит отметить, что обе команды еще ни разу не пропустили в этом розыгрыше. Между собой у них была только одна очная встреча, которая закончилась победой Англии со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Сербия — Англия смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

