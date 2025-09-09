Сербия находится в нестабильной позиции. В случае поражения она может лишиться своей второй позиции в таблице, так как сзади подпирает Албания. При этом у сербов ни одного поражения — две победы и одна ничья.
Англия выиграла четыре предыдущих матча и набрала максимальные 12 очков. Она уверенно лидирует и при любом раскладе сегодня останется на первой позиции.
Стоит отметить, что обе команды еще ни разу не пропустили в этом розыгрыше. Между собой у них была только одна очная встреча, которая закончилась победой Англии со счетом 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 4.55 на победу Сербии, 3.40 на ничью, 1.92 на победу Англии.
- Аналитики сайта LiveSport сделали прогноз на матч с коэффициентом 1.78.
- Искусственный интеллект считает, что повторится результат прошлой игры и Англия выиграет 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Сербия — Англия смотрите на LiveCup.Run.
