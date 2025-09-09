9 сентября в Белграде состоится центральный матч группы К отборочного цикла чемпионата мира, в котором сборнаябудет принимать сборную. Начало игры в 21:45 мск.

Сербия находится в нестабильной позиции. В случае поражения она может лишиться своей второй позиции в таблице, так как сзади подпирает Албания. При этом у сербов ни одного поражения — две победы и одна ничья.

Англия выиграла четыре предыдущих матча и набрала максимальные 12 очков. Она уверенно лидирует и при любом раскладе сегодня останется на первой позиции.

Стоит отметить, что обе команды еще ни разу не пропустили в этом розыгрыше. Между собой у них была только одна очная встреча, которая закончилась победой Англии со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 4.55 на победу Сербии, 3.40 на ничью, 1.92 на победу Англии.

Аналитики сайта LiveSport сделали прогноз на матч с коэффициентом 1.78.

Искусственный интеллект считает, что повторится результат прошлой игры и Англия выиграет 1:0.

Трансляция матча

Трансляция матча

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.