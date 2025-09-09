Кения разгромила Сейшелы, Сьерра-Леоне одолела Эфиопию

Райан Огам — нападающий сборной Кении Фото: globallookpress.com
Кения на своем поле разгромила Сейшельские острова — 5:0.
По два раза забили Майкл Олунга и Райан Огам. Еще один мяч на счету Коллинза Сикендже.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Кения — Seychelles 5:0
Голы: 1:0 Ryan Ogam (7'), 2:0 Collins Sichenje (35'), 3:0 Duke Abuya (38'), 4:0 Michael Olunga (пенальти) (45 + 5'), 5:0 Michael Olunga (67') Кения: Brian Bwire, Rooney Onyango (Lewis Bandi, 73'), Collins Sichenje, Sylvester Owino, Manzur Okwaro, Alpha Onyango, William Wilson (Boniface Muchiri, 59'), Ryan Ogam, Duke Abuya (Marvin Nabwire, 59'), Job Ochieng (Ben Stanley Omondi, 59'), Michael Olunga (Michael Kibwage, 73') Seychelles: Lorenzo Hoareau (Ryan Henriette, 82'), Brandon Labrosse, Dean Mothe, Imra Raheriniaina, Josip Ravighia, Jerron Joubert (Tyron Cadeau, 82'), Vince Fred (Makan Cissoko, 46'), Justin Riaze (Alfie Walters, 46'), Warren Mellie, Don Fanchette, Romeo Padayachy Предупреждения: Imra Raheriniaina (27'), Vince Fred (30'), Dean Mothe (33'), William Wilson (51')
Кения с 9 очками после 8 встреч поднялась на 4-е место, Сейшелы замыкают группу, не набрав ни одного балла.
Сьерра-Леоне в параллельном матче обыграла Эфиопию — 2:0.
Голы в матче на счету Момо Камары и Альхассана Коромы.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Сьерра-Леоне — Эфиопия 2:0
Голы: 1:0 Momoh Kamara (37'), 2:0 (90 + 6') Сьерра-Леоне: Мустафа Бунду (Alhassan Koroma, 64'), Alhaji Sesay, Nathaniel Jalloh, Alpha Turay, Abdulay Juma Bah, Sallieu Tarawallie, Saidu Fofanah, John Bilili Sesay, Emmanuel Samadia, Momoh Kamara (Mohamed Buya, 70'), Augustus Kargbo (Mohamed Kamara, 64') Эфиопия: Abdulkerim Worku (Canaan Markneh, 46'), Chernet Gugsa, Mohammed Abera (Bereket Wolde, 46'), Wogene Gezahegn (Dawa Hotessa, 76'), Bereket Desta (Suleman Hamid, 70'), Haider Sherifa, Ramadan Yesuf Mohammed, Yared Baye, Ramkel James, Asrat Tunjo (Ahmed Reshid, 46'), Abubeker Nura
Команда из Западной Африки занимает 3-е место в группе с 12 очками за 8 встреч, на счету Эфиопии 6 баллов и 5-я строчка.