Агент Глебова: Не удивлен, что Кириллом интересуются большие европейские клубы

Агент нападающеговысказался об интересе европейских клубов к 19-летнему игроку.

«Не удивлен, что Кириллом интересуются большие европейские клубы. Конкретные названия команд не буду называть, но звонки мне поступали. Большие клубы, которые выступают в еврокубках, проявляют интерес к Глебову. Они узнавали про финансовые параметры возможной сделки, про характер игрока и знание языков. Кирилл — яркий футболист, проведший хороший и результативный отрезок на старте сезона. Многие европейские клубы используют продвинутую статистику, у них есть доступ к базам с фитнес-данными.

Думаю, что они были впечатлены показателями Кирилла. По моим данным, он входит в топ-10 самых быстрых игроков Европы до 20 лет, а скорость очень ценится в футболе. Поэтому я не удивлен появлением этих новостей, но замечу, что Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА», — цитирует Хархарова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Глебов провел 11 матчей, в которых забил забил четыре мяча и сделал два ассиста.