    Агент Глебова: Не удивлен, что Кириллом интересуются большие европейские клубы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Агент нападающего ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров высказался об интересе европейских клубов к 19-летнему игроку.

    Кирилл Глебов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Глебов

    «Не удивлен, что Кириллом интересуются большие европейские клубы. Конкретные названия команд не буду называть, но звонки мне поступали. Большие клубы, которые выступают в еврокубках, проявляют интерес к Глебову. Они узнавали про финансовые параметры возможной сделки, про характер игрока и знание языков. Кирилл — яркий футболист, проведший хороший и результативный отрезок на старте сезона. Многие европейские клубы используют продвинутую статистику, у них есть доступ к базам с фитнес-данными.

    Думаю, что они были впечатлены показателями Кирилла. По моим данным, он входит в топ-10 самых быстрых игроков Европы до 20 лет, а скорость очень ценится в футболе. Поэтому я не удивлен появлением этих новостей, но замечу, что Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА», — цитирует Хархарова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне Глебов провел 11 матчей, в которых забил забил четыре мяча и сделал два ассиста.

