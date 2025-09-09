В матче группы F отборочного цикла чемпионата мира состоится встреча сборных команд. Событие состоится 9 сентября в 19:00 по мск.

Армения пока без очков. В прошлом матче она крупно проиграла Португалии. Ирландия сумела разжиться одним пунктом благодаря результативной ничье с Венгрией.

Если говорить о последних результатах, то Армения не побеждает уже 5 матчей, 4 из которых она проиграла. Ирландия имеет 2 победы и 3 ничьи в виде серии из 5 поединков без поражений.

Последний очный матч команд состоялся в 2022 году в Лиге наций и закончился победой ирландцев со счетом 3:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 4.30 на Армению, 3.55 на ничью и 1.90 на победу Ирландии.

На LiveSport вышел прогноз экспертов с коэффициентом 2.17.

Искусственный интеллект предлагает поставить на победу Ирландии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Армения — Ирландия смотрите на LiveCup.Run.

