Армения пока без очков. В прошлом матче она крупно проиграла Португалии. Ирландия сумела разжиться одним пунктом благодаря результативной ничье с Венгрией.
Если говорить о последних результатах, то Армения не побеждает уже 5 матчей, 4 из которых она проиграла. Ирландия имеет 2 победы и 3 ничьи в виде серии из 5 поединков без поражений.
Последний очный матч команд состоялся в 2022 году в Лиге наций и закончился победой ирландцев со счетом 3:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 4.30 на Армению, 3.55 на ничью и 1.90 на победу Ирландии.
- На LiveSport вышел прогноз экспертов с коэффициентом 2.17.
- Искусственный интеллект предлагает поставить на победу Ирландии со счетом 1:0.
