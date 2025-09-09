ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Намибия и Нигер выиграли в квалификации к ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026
    В матче африканской квалификации ЧМ-2026 сборная Намибии в родных стенах переиграла команду Сан-Томе и Принсипи со счетом 3:0.

    сборная Намибии
    сборная Намибии

    Автором хет-трика в этой игре стал Петер Шалулиле.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Намибия — Sao Tome and Principe 3:0
    Голы: 1:0 Петер Шалулил (41'), 2:0 Петер Шалулил (67'), 3:0 Петер Шалулил (71') Намибия: Камаижанда Ндисиро, Шарль Ветунуави Хамбира, Иван Камберипа, Апроциус Петрус, Нгеро Катуа, Риаан Ханамуб (Dynamo Fredericks, 86'), Бетуэль Музеу (Paulus Ileni Amutenya, 75'), Петер Шалулил (Elias Hambongo, 75'), Деон Хотто (David Aingwafa, 86'), David Ndeunyema (Erastus Kulula, 61'), Moses Shidolo Sao Tome and Principe: Kelve Semedo (Ricardo Cardoso, 12'), Sergio Male, Nicola Braganca, Joel Neves, Ronaldo Afonso, Waldimison Santo, Adjeil Neves (Жуан Силва, 78'), Gilberto d'Almeida, Vava Pequeno, Rogerio Afonso (Adjakson Ramos, 46'), Yaniel Bonfim Предупреждения: David Ndeunyema (54'), Петер Шалулил (73'), Moses Shidolo (85'), Vava Pequeno (90 + 3')

    Победа позволила Намибии набрать 15 очков и идти на втором месте в своей группе. Сан-Томе и Принсипи (0) — последний.

    В параллельной игре Нигер на выезде взял верх над Танзанией со счетом 1:0.

    Единственным забитым мячом в этой игре отметился Даниэль Созах на 58-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Танзания — Нигер 0:1
    Гол: 0:1 Даниэль Соса (59') Танзания: Ибрахим Хамад, Мохамед Хуссейни (Yahya Zayd, 68'), Новатус Мироши, Джоб Диксон, Файсал Салум (Abdul Hamisi Suleiman, 68'), Алли Саматта (Симон Мсува, 68'), Yakoub Suleiman Ali, Shomari Kapombe, Mudathir Yahya (Yusuph Kagoma, 42'), Iddy Suleiman Nado (Selemani Mwalimu, 42'), Clement Mzize Нигер: Али Мохамед (Amadou Sabo, 85'), Даниэль Соса, Issa Djibrilla, Boubacar Djibrill Goumey, Ousseini Badamassi (Philippe Boueye, 85'), Youssouf Oumarou, Boureima Katakore, Oumar Sako (Mohamed Abdouramane, 35'), Abdel Rahim Alhassane Bonkano, Aboubacar Camara, Mahamadou Tanja Предупреждения: Boureima Katakore (34'), Yahya Zayd (90 + 3') Удаление: Boureima Katakore (81')

    У Танзании осталось 10 очков и второе место. У Нигера теперь 9 баллов и третья строчка.

