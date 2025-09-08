1-й таймИзраиль — ИталияОнлайн
    Матео Ретеги и Джакомо РаспадориИзраиль — Италия. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
    Все новости спорта

    Мадагаскар и Гвинея-Бисау одержали победы в матчах африканском квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026
    Завершились 3 матча африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Мадагаскар
    Мадагаскар

    Мадагаскар обыграл Чад со счетом 3:1.

    У гостей единственный гол забил Ив Алларабай на 25-й минуте.

    В составе Мадагаскара отличились Уоррен Кадди на 52-й минуте, Райан Равелсон на 68-й минуте и Хаким Абдаллах на 90+3-й минуте.

    Мадагаскар располагается на 2-й позиции в группе I с 16-ю очками в активе. Чад — на 6-й позиции (1).

    Гвинея-Бисау обыграла Джибути со счетом 2:0.

    У хозяев голы записали на свой счет Иану Имбене на 55-й минуте и Фали Канде на 83-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Гвинея-Бисау — Djibouti 2:0
    Голы: 1:0 Iano Simao da Silva Imbene (55'), 2:0 Фали Канде (83') Гвинея-Бисау: Фали Канде, Сори Мане, Далсью Гомес, Мама Бальде (Marciano Marciano, 73'), Мауро Родригес, Франкулину (Renato Nhaga, 82'), Manuel Balde, Iano Simao da Silva Imbene (Adramane Cassama, 82'), Bura (Нану Гомеш, 73'), Mamadi Camara, Tamble Monteiro (Бету, 62') Djibouti: Mouad Mahamed, Moussa Wais (Abdichakour Ibrahim Farah, 67'), Ahmed Youssouf Omar (Abdillahi Youssouf, 79'), Sadick Aden, Ahemdini Gohar (Egal Aden Awaleh, 67'), Ibrahim Idriss Mohamed (Ali Farada, 79'), Aboubaker Abdi, Mohamed Ali Khaire, Ahmed Zakaria, Idriss Houmed Bilha, Omar Mahamoud

    После этого матча Гвинея-Бисау занимает 3-е место в группе А с 10-ю очками в активе. Джибути — на 6-й строчке (1).

    Малави и Либерия сыграли вничью со счетом 2:2.

    У Либерии дублем отметился Айуба Косиа, который забил свои голы на 3-й и 61-й минутах.

    В составе Малави отличились Габадиньо Мханго на 72-й минуте и Чаванангва Кавонга на 80-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Малави — Либерия 2:2
    Голы: 0:1 Аюба Косиа (3'), 0:2 Аюба Косиа (61'), 1:2 Hellings Frank Mhango (72'), 2:2 Chawanangwa Kaonga (80') Малави: Уильям Тол, Чарльз Петро, Ричард Мбулу, McDonald Lameck (Chawanangwa Kaonga, 74'), Denis Chembezi, Alick Lungu, Patrick Mwaungulu (Mayele Malango, 60'), Wisdom Mpinganjira (Lanjesi Nkhoma, 74'), Lloyd Aaron, Lloyd Njaliwa, Hellings Frank Mhango Либерия: Оскар Дорли, Аюба Косиа, Edward Ledlum (Divine Teah, 62'), Philip Tarnue, Salomon Tweh, Sheikh Sesay (Nohan Kenneh, 62'), Nelson Laomie, Kemoh Kamara, Prince Balde, William Gibson (Jegbay Morris Konneh, 62'), Junior Yeanaye Предупреждения: Prince Balde (29'), Lloyd Aaron (70')

    Малави занимает 4-е место в группе Н с 10-ю очками в активе. Либерия — на 3-й строчке (11).

