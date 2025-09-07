Marca: Джуд Беллингем начнет тренироватсяь на следующей неделе

Полузащитник сборной Англии и мадридскогоможет вернуться на поле раньше ожидаемого срока.

В середине июля полузащитник «Реала» перенес операцию на левом плече, с которой он боролся с ноября 2023 года. Изначально планировалось, что на восстановление уйдет от 10 до 12 недель.

Однако, как сообщает Marca, на предстоящей неделе Беллингем планирует начать тренировки с мячом, а также не исключается частичная работа с основной командой. Сам футболист чувствует себя хорошо и стремится как можно скорее вернуться в строй, хотя в клубе придерживаются осторожной тактики без рисков.

В «Реале» ожидают возвращение Беллингема ориентировочно в середине октября, но есть вероятность, что это произойдет и раньше.