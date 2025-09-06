ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Накаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • 21:09
    «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:49
    Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
  • 23:16
    Соболев — о невызове в сборную России: Карпин так решил, значит, так надо
    США — Южная Корея: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Сборная США Сборная Южной Кореи
    Сборная США сыграет со сборной Южной Кореи в рамках международного товарищеского матча, который состоится 7 сентября в американском Харрисоне. Начало в 00:00 мск.

    США подошли к матчу после поражения в финале Золотого кубка. В июле американцы играли против Мексики и уступили 1:2. Это было единственное поражение команды в шести играх турнира.

    Корея выиграла группу В в азиатской квалификации на чемпионат мира, набрав 22 очка за 10 поединков. Тем самым команда обеспечила себе участие в основном раунде турнира. После гости провели три матча в товарищеском турнире, где по итогу одержали две победы и потерпели одно поражение.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 2.17 на победу США, 3.30 на ничью и 3.50 на победу Южной Кореи.

    • Эксперты LiveSport предложили прогноз, в котором рассказали, будет ли выявлен победитель матча.

    • Искусственный интеллект считает, что США выиграют 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча США — Южная Корея смотрите на LiveCup.Run

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

