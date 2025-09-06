Сборнаясыграет со сборнойв рамках международного товарищеского матча, который состоится 7 сентября в американском Харрисоне. Начало в 00:00 мск.

США подошли к матчу после поражения в финале Золотого кубка. В июле американцы играли против Мексики и уступили 1:2. Это было единственное поражение команды в шести играх турнира.

Корея выиграла группу В в азиатской квалификации на чемпионат мира, набрав 22 очка за 10 поединков. Тем самым команда обеспечила себе участие в основном раунде турнира. После гости провели три матча в товарищеском турнире, где по итогу одержали две победы и потерпели одно поражение.

Букмекеры предлагают 2.17 на победу США, 3.30 на ничью и 3.50 на победу Южной Кореи.

Искусственный интеллект считает, что США выиграют 3:0.

