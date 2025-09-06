Источник: Роберт Левандовский покинет «Барселону» в следующем сезоне

Нападающийможет покинутьв 2026 году.

Как сообщает Diario Sport, клуб и игрок настроены на расставание, и для того, чтобы поляк остался еще на сезон, потребуется серьезное изменение ситуации.

В руководстве «Барселоны» осознают сложность приобретения качественного форварда на замену Левандовскому, поэтому планируют максимально эффективно использовать текущий состав.

Одной из перспективных фигур в атаке является Ферран Торрес, который может начать регулярно играть в центре нападения. В трех сыгранных матчах текущего сезона Торрес уже забил два гола.