2-й тайм Англия — АндорраОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельАнглия — Андорра. Онлайн, прямая трансляция
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 20:19
    • Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»
  • 19:50
    • «Шанхайские Драконы» забили семь шайб в ворота СКА в матче КХЛ
  • 19:22
    • «Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 18:48
    • ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
    Все новости спорта

    Ирландия — Венгрия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Ирландии Сборная Венгрии
    Сборная Ирландии примет сборную Венгрии в матче отбора на чемпионат мира. Событие состоится 6 сентября в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Чуть больше года прошло с момента последней встречи команд. Тогда соперники встречались в Дублине и сборная Ирландии одержала победу со счетом 2:1.

    Обе команды понимают важность поединка. Это первый тур в группе F и победа имеет огромное значение. Отметим, что если Венгрия выиграет, то сделает это впервые с 1969.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 2.62 на победу Ирландии, 3.10 на ничью, 3.05 на победу Венгрии.

    • Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 1.84.

    • Искусственный интеллект считает, что игра закончится со счетом 0:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Ирландия — Венгрия смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Соболенко обыграет Анисимову с разгромным счетом в финале US Open?
  • Соболенко — Анисимова. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Тяжелая победа Боснии над Сан-Марино была случайностью?
  • Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Соболенко — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры