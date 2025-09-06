Сборнаяпримет сборнуюв матче отбора на чемпионат мира. Событие состоится 6 сентября в 21:45 мск.

Чуть больше года прошло с момента последней встречи команд. Тогда соперники встречались в Дублине и сборная Ирландии одержала победу со счетом 2:1.

Обе команды понимают важность поединка. Это первый тур в группе F и победа имеет огромное значение. Отметим, что если Венгрия выиграет, то сделает это впервые с 1969.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.62 на победу Ирландии, 3.10 на ничью, 3.05 на победу Венгрии.

Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 1.84.

Искусственный интеллект считает, что игра закончится со счетом 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Ирландия — Венгрия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.