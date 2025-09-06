Чуть больше года прошло с момента последней встречи команд. Тогда соперники встречались в Дублине и сборная Ирландии одержала победу со счетом 2:1.
Обе команды понимают важность поединка. Это первый тур в группе F и победа имеет огромное значение. Отметим, что если Венгрия выиграет, то сделает это впервые с 1969.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 2.62 на победу Ирландии, 3.10 на ничью, 3.05 на победу Венгрии.
- Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 1.84.
- Искусственный интеллект считает, что игра закончится со счетом 0:0.
