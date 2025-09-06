Австрийцам нельзя расслабляться несмотря на уровень соперника. Они имеют 6 очков, столько же, сколько у Румынии. При этом хозяева занимает 2-е место. Чтобы его сохранить, «Команде» нужно сегодня побеждать.
Кипр себя в обиду не даст, но показывают прошлые матчи, набрать очки в матчах с более сильными соперниками гости не способны. Запишет ли Австрия в свой актив еще одну победу?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.07 на победу Австрии, 13.0 на ничью, 30.0 на победу Кипра.
- Эксперты LiveSport сделали прогноз с коэффициентом 3.00.
- Искусственный интеллект предсказал победу Австрии со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Австрия — Кипр смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.