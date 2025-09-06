Сборнаяпримет командув матче группы H отборочного цикла чемпионата мира. Матч состоится 6 сентября в 21:45 мск.

Австрийцам нельзя расслабляться несмотря на уровень соперника. Они имеют 6 очков, столько же, сколько у Румынии. При этом хозяева занимает 2-е место. Чтобы его сохранить, «Команде» нужно сегодня побеждать.

Кипр себя в обиду не даст, но показывают прошлые матчи, набрать очки в матчах с более сильными соперниками гости не способны. Запишет ли Австрия в свой актив еще одну победу?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.07 на победу Австрии, 13.0 на ничью, 30.0 на победу Кипра.

Эксперты LiveSport сделали прогноз с коэффициентом 3.00.

Искусственный интеллект предсказал победу Австрии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Австрия — Кипр смотрите на LiveCup.Run.

