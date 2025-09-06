Армения не выигрывает уже 4 поединка и перед встречей с таким соперником как Португалия, этот результат не придает уверенности лагерю хозяев.
Португалия начинает свой путь на мундиаль в статусе победителя Лиги наций УЕФА. В начале июня Криштиану и команда выиграли серию пенальти у Испании, тем самым став лучшей командой Европы. Перед этим гости одолели Данию и Германию. Сегодня они могут продлить свою победную серию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Цифры букмекеров: 23.0 на Армению, 10.0 на ничью, 1.11 на Португалию.
- Эксперты LiveSport сделали прогноз на игру, в котором рассказали, стоит ли ждать разгрома Армении.
- Искусственный интеллект считает, что стоит, и его прогноз — победа Португалии 7:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Армения — Португалия смотрите на LiveCup.Run.
