Сборныепроведут очную встречу в квалификационной группе F чемпионата мира. Событие состоится 6 сентября в Ереване.

Армения не выигрывает уже 4 поединка и перед встречей с таким соперником как Португалия, этот результат не придает уверенности лагерю хозяев.

Португалия начинает свой путь на мундиаль в статусе победителя Лиги наций УЕФА. В начале июня Криштиану и команда выиграли серию пенальти у Испании, тем самым став лучшей командой Европы. Перед этим гости одолели Данию и Германию. Сегодня они могут продлить свою победную серию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Цифры букмекеров: 23.0 на Армению, 10.0 на ничью, 1.11 на Португалию.

Эксперты LiveSport сделали прогноз на игру, в котором рассказали, стоит ли ждать разгрома Армении.

Искусственный интеллект считает, что стоит, и его прогноз — победа Португалии 7:1.

Трансляция матча

