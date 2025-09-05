Ву дал первое интервью в качестве игрока «Спартака»

Защитниквпервые обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в клуб.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Кристофер Ву Фото: t.me/fcsmtg

«Привет, болельщики "Спартака"! Меня зовут Кристофер. Я счастлив перейти в этот прекрасный клуб — самый большой клуб России. Очень жду встречи с вами и первых матчей за "Спартак" в этом сезоне», —>сказал Ву на видео, опубликованном в Telеgram-канале московского клуба.

Сегодня, 5 сентября, стало известно о трансфере 23-летнего Ву из французского «Ренна» в «Спартак» и заключении с ним контракта на пять лет.

Всего за бретонцев камерунец провел 60 матчей, забил 2 гола и сделал один ассист.