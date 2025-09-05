Романцев: Верю в Мостового как в тренера

Бывший тренер «Спартака» и сборной Россиипрокомментировал тренерские перспективы своего бывшего подопечного

«Мы с Сашей часто общаемся — вместе ходим на падел-теннис, ездим на разные турниры. И он везде в центре внимания. Вокруг него народ, шум, смех, разговоры — настоящий заводила. Может, организовывать такие встречи, фестивали и есть его истинное призвание?

Но если кто-то рискнет все-таки пригласить Мостового работать с командой, то, поверьте, это будет бомба! Нужное образование он уже получил. А футбольного опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит. Да и в Европе его помнят и следят за Царем, как его окрестили болельщики в Испании. Поверьте, в тренерской работе авторитет особенно важен.

Что касается характера, который может кому-то не нравиться из-за стремления говорить в глаза, то это отличало и таких больших специалистов, как Бесков, Лобановский, Газзаев. Но они никогда от себя не отступали и добивались громких побед. Так что я в Сашку верю. И очень хотел бы видеть его тренером таким же мудрым и отчаянным, каким он был на поле», — сказал Романцев «СЭ».

Сейчас Мостовому 57 лет. Он играл московский «Спартак», «Бенфику», «Сельту» и другие клубы. Он считается одним из лучших полузащитников в истории российского футбола.