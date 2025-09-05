ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Романцев: Верю в Мостового как в тренера

    Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал тренерские перспективы своего бывшего подопечного Александра Мостового.

    Олег Романцев
    Олег Романцев

    «Мы с Сашей часто общаемся — вместе ходим на падел-теннис, ездим на разные турниры. И он везде в центре внимания. Вокруг него народ, шум, смех, разговоры — настоящий заводила. Может, организовывать такие встречи, фестивали и есть его истинное призвание?

    Но если кто-то рискнет все-таки пригласить Мостового работать с командой, то, поверьте, это будет бомба! Нужное образование он уже получил. А футбольного опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит. Да и в Европе его помнят и следят за Царем, как его окрестили болельщики в Испании. Поверьте, в тренерской работе авторитет особенно важен.

  • Роман Шаронов: «Спартак» здорово воспользовался грубыми ошибками «Рубина» в обороне
  • Бывший тренер «Рубина» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о старте сезона и матче казанцев со «Спартаком»
  • 27/08/2025

    • Что касается характера, который может кому-то не нравиться из-за стремления говорить в глаза, то это отличало и таких больших специалистов, как Бесков, Лобановский, Газзаев. Но они никогда от себя не отступали и добивались громких побед. Так что я в Сашку верю. И очень хотел бы видеть его тренером таким же мудрым и отчаянным, каким он был на поле», — сказал Романцев «СЭ».

    Сейчас Мостовому 57 лет. Он играл московский «Спартак», «Бенфику», «Сельту» и другие клубы. Он считается одним из лучших полузащитников в истории российского футбола.

