Ловчев считает, что «Спартаку» нужно укрепить защиту

Известный в прошлом игроквысказался о защитной линии московского клуба.

«Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был. Но хочу сказать, что Дуарте — это не спаситель отечества. И Бабич — не спаситель отечества. Спасителем отечества был Видич, который пришел, сам настроил оборону "Спартака" и потом уехал в "Манчестер Юнайтед". Я, как довольно заметный защитник нашей страны, могу сказать, что сейчас в обороне "Спартак" очень слабые защитники.

При этом "Спартак" всегда делал акцент на атаку, покупали постоянно нападающих. Но совершенно не покупать защитников… Чтобы хотя бы укрепить защиту. Каждая передача с фланга — это полгола, откровенно говоря. Да и вратаря надо, в принципе… Я вот застал Маслаченко, Кавазашвили, Прохорова, Дасаева. Черчесова не застал, но это все равно большой вратарь. И ни один сегодняшний вратарь не дотягивает до этих людей. А это все к обороне относится!

И защитники точно нужны. Сейчас вот покупают кого‑то. Я не знаю этих людей. Причем я слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Надо посмотреть, как они встроятся и что из себя будут представлять. Но сам факт, что сейчас покупают защитников — это правильно. В нападении же у "Спартака" есть кому играть. Там хорошее нападение — на каждую позицию по два человека», — цитирует Дуарте «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.