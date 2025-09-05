ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  16:39
    Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  16:01
    Евсеев возглавил «Черноморец»
  13:13
    Ву стал футболистом «Спартака»
  08:27
    Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  07:09
    Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Литвинов: Какой-то конкретики до меня не доходило на счет европейских клубов

    Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможном продолжении карьеры в другом клубе.

    Руслан Литвинов
    Руслан Литвинов

    «Какой-то конкретики до меня не доходило на счет европейских клубов. У меня был действующий контракт со "Спартаком", и я не мог вести переговоры с другими клубами.

    В любом случае будут стараться. Это зависит от моей игры. Но на первом месте — "Спартак". Если показывать хорошую игру, то какой-то клуб из Европы может заинтересоваться. Если они сделают предложение, которое устроит "Спартак", то почему нет?

    "Зенит"? Не слышал ничего об интересе "Зенита" ни до, ни после продления контракта со "Спартаком". Медиа пишут эти новости, я ничего не знаю», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Литвинов является выпускником академии «Спартака». В составе основной команды московского клуба полузащитник принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красно-белых» 7 матчей в рамках РПЛ и отметился 1-й результативной передачей.

