Литвинов: Какой-то конкретики до меня не доходило на счет европейских клубов

Защитниквысказался о возможном продолжении карьеры в другом клубе.

«Какой-то конкретики до меня не доходило на счет европейских клубов. У меня был действующий контракт со "Спартаком", и я не мог вести переговоры с другими клубами.

В любом случае будут стараться. Это зависит от моей игры. Но на первом месте — "Спартак". Если показывать хорошую игру, то какой-то клуб из Европы может заинтересоваться. Если они сделают предложение, которое устроит "Спартак", то почему нет?

"Зенит"? Не слышал ничего об интересе "Зенита" ни до, ни после продления контракта со "Спартаком". Медиа пишут эти новости, я ничего не знаю», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

Литвинов является выпускником академии «Спартака». В составе основной команды московского клуба полузащитник принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красно-белых» 7 матчей в рамках РПЛ и отметился 1-й результативной передачей.