Литвинов: Для меня продление контракта со «Спартаком» — это большое событие

Защитниквысказался о продлении контракта с московским клубом.

«Для меня продление контракта со "Спартаком" — это большое событие. Это клуб, в котором я провел всю свою юность. Учитывая, что в семье мне привили любовь в этой команде, а в академии воспитали и многое дали для меня. Предложение, с которым вышел "Спартак", продлить контракт, меня тронуло. Я очень счастлив здесь находиться. Готов отдать все, что могу для этого клуба», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

Литвинов является выпускником академии «Спартака». В составе основной команды московского клуба полузащитник принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красно-белых» 7 матчей в рамках РПЛ и отметился 1-й результативной передачей.