ДР Конго, Малави и Гамбия добыли гостевые победы в квалификации ЧМ-2026

сборная ДР Конго Фото: globallookpress.com
На дубль Седрика Бакамбу и голы Натанаэля Мбюкю и Йоана Виссы хозяева ответили точным ударом Кира Маяка.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
South Sudan — ДР Конго 1:4
Голы: 0:1 Седрик Бакамбу (14'), 0:2 Седрик Бакамбу (36'), 0:3 Натанаэль Мбюкю (45 + 2'), 0:4 Йоан Висса (58'), 1:4 Keer Mangar Majak (74') South Sudan: Marko Michael, Paul Puk Kun Pal, Atir Thomas Tom, Benjamin Laku Lotelek, Samuel Taban, William Gama (Joseph Malish, 46'), Mario Albano (Peter Chol, 46'), Chan Peter, Rashid Okocha, Pap Chol, David Omot Sebit (Keer Mangar Majak, 46') ДР Конго: Димитри Берто, Эдо Кайембе, Жорис Кайембе, Дилан Батубинсика, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака, Ноа Садики, Самуэль Мутуссами, Йоан Висса (Мешак Элиа, 62'), Седрик Бакамбу, Натанаэль Мбюкю
У ДР Конго теперь 16 очков и первое место в группе. У Южного Судана осталось три балла и пятое место.
В параллельной игре сборная Малави выиграла у Намибии со счетом 2:1.
У победителей забили Ричард Мбулу и Габадиньо Мханго. За хозяев же отличился Давид Ндеуньема.
Намибия — Малави 1:2
Голы: 0:1 Ричард Мбулу (5'), 0:2 Hellings Frank Mhango (54'), 1:2 (86') Намибия: Эдвард Маова, Шарль Ветунуави Хамбира, Иван Камберипа, Апроциус Петрус, Нгеро Катуа, Джослин Каматука, Риаан Ханамуб, Петер Шалулил, Деон Хотто, Kennedy Eib (Бетуэль Музеу, 64'), Sergio Damaseb Малави: Уильям Тол (George Medulla Chikooka, 37'), Чарльз Петро, Ричард Мбулу, Hellings Frank Mhango, Robert Saizi (Chawanangwa Kaonga, 46'), Wisdom Mpinganjira, Lloyd Njaliwa, Yankho Singo, McDonald Lameck, Alick Lungu, Denis Chembezi Предупреждения: Hellings Frank Mhango (24'), Деон Хотто (32'), Нгеро Катуа (47')
У Намибии осталось 12 очков и второе место в группе. У Малави же теперь 9 баллов и пятая строчка.
И, наконец, Гамбия в гостях победила Кению с результатом 3:1.
На голы Шериффа Синьяна, Янкубы Минте и Мусы Барроу хозяева ответили точным ударом Райана Огама.
Кения — Гамбия 1:3
Голы: 0:1 Шерифф Синюан (12'), 0:2 Янкуба Минте (26'), 0:3 Муса Бэрроу (38'), 1:3 Ryan Ogam (82') Кения: Ричард Одада (Alpha Onyango, 46'), Тимоти Оума (Manzur Okwaro, 46'), Bryne Odhiambo, Rooney Onyango, Collins Sichenje, Sylvester Owino, Aboud Omar, William Wilson, Duke Abuya, Emmanuel Osoro, Michael Olunga Гамбия: Бабукарр Гайе, Омар Коллей, Шерифф Синюан, Мухаммед Саннех (Джозеф Сисей, 46'), Янкуба Минте, Эбу Адамс, Адама Сидибе, Муса Бэрроу, Sanyang, Mahmudu Bajo, Alagie Saine Предупреждения: Aboud Omar (17'), Эбу Адамс (17'), Duke Abuya (29'), Collins Sichenje (45')
У Гамбии теперь 7 баллов и четвертое место в своей группе, Кения (6) — пятая.