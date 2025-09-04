Пилипчук: У Зобнина очень высокий футбольный интеллект

Бывший тренер московскогооценил роль хавбека красно-белых

«Роль Зобнина? Когда я был в "Спартаке", знал возможности Ромы намного больше, так как видел его в тренировочном процессе. Иногда вспоминаю дерби, в котором мы обыграли ЦСКА на их арене. В чемпионском сезоне Зобнин был способен закрыть любую позицию — в центре поля, на фланге, в обороне. Рома в футболе может всё.

У него очень высокий человеческий и футбольный интеллект. Почему его сейчас не используют, не знаю. Чтобы это понимать, нужно находиться внутри коллектива», — сказал Пилипчук «Чемпионату».

Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.