    Магадаскар всухую обыграл ЦАР в матче африканской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026
    Завершились три матча африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Мадагаскар
    Мадагаскар

    В одной из встреч Мадагаскар обыграл ЦАР со счетом 2:0.

    У хозяев отличились Уоррен Кадди на 45+3-й минуте и Арно Рандианантенаина на 59-й минуте.

    После этого матча Мадагаскар занимает 2-е место в группе I с 13-ю очками в активе. ЦАР — на 5-й строчке (5).

    Гвинея-Бисау сыграла вничью со Сьерра-Леоне со счетом 1:1.

    В составе гостей единственный гол забил Кей Камара на 45-й минуте. Гвинея-Бисау сравняла счет на 74-й минуте благодаря голу Мамы Бальде.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Гвинея-Бисау — Сьерра-Леоне 1:1
    Голы: 0:1 Кей Камара (45'), 1:1 Мама Бальде (74') Гвинея-Бисау: Бету (Франкулину, 68'), Фали Канде, Жефферсун Энкада (Мауро Родригес, 78'), Далсью Гомес (Renato Nhaga, 68'), Карлуш Мане, Мама Бальде, Сори Мане, Manuel Balde, Iano Simao da Silva Imbene, Mamadi Camara (Tamble Monteiro, 79'), Bura (Нану Гомеш, 68') Сьерра-Леоне: Осман Какай, Тайриз Форна, Кей Камара (Mohamed Buya, 85'), Alhaji Sesay, Alpha Turay, Abdulay Juma Bah (Mohamed Kabba, 65'), Sallieu Tarawallie, Augustus Kargbo (Momoh Kamara, 85'), Abu Diaby (Saidu Fofanah, 90'), Emmanuel Samadia, Alhassan Koroma Предупреждения: Abu Diaby (20'), Жефферсун Энкада (39'), Abdulay Juma Bah (62'), Тайриз Форна (90')

    Гвинея-Бисау занимает 4-е место в группе А с 7-ю очками в активе. Сьерра-Леоне располагается на 3-й позиции (9).

    Экваториальная Гвинея обыграла Сан-Томе и Принсипи со счетом 3:2.

    У Сан-Томе и Принсипи дублем отметился Роналдо Афонсо, отличившись на 8-й и 42-й минутах (оба гола — с пенальти).

    В составе Экваториальной Гвинеи голы записали на свой счет Пабло Ганет на 53-й минуте, Ибан на 62-й минуте и Джос Ондо на 69-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Sao Tome and Principe — Экваториальная Гвинея 2:3
    Голы: 1:0 Ronaldo Afonso (пенальти) (8'), 2:0 Ronaldo Afonso (пенальти) (42'), 2:1 Пабло Ганет (53'), 2:2 Ибан Сальвадор (62'), 2:3 Jose Nabil Ondo (69') Sao Tome and Principe: Yaniel Bonfim, Gilberto d'Almeida, Rogerio Afonso (Gue, 71'), Mimi, Vava Pequeno, Waldimison Santo (Adjakson Ramos, 66'), Ronaldo Afonso (W.Lopes, 82'), Joel Neves (Жуан Силва, 82'), Nicola Braganca, Sergio Male, Kelve Semedo (Рубен Фернандеш, 71') Экваториальная Гвинея: Хесус Овоно, Эмилио Нсуэ (Lorenzo Zuniga, 89'), Базилио Ндонг, Сауль Коко, Сантьяго Энеме, Пабло Ганет, Омар Маскарель, Педро Обьянг (Янник Байла, 86'), Федерико Бикоро (Jose Nabil Ondo, 46'), Ибан Сальвадор (Gael Akogo Esono, 86'), Esteban Orozco Предупреждения: Kelve Semedo (37'), Сауль Коко (45 + 2'), Waldimison Santo (58')

    Экваториальная Гвинея располагается на 4-й позиции группы Н с 10-ю очками в активе, а Сан-Томе и Принсипи — на 6-й строчке без набранных баллов.

