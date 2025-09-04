ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Бубнов поставил оценку Станковичу за семь туров РПЛ сезона-2025/26

    Эксперт Александр Бубнов поставил оценку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу за стартовый отрезок сезона-2025/26.

    Деян Станкович
    Деян Станкович

    После семи туров москвичи идут на 6-й позиции в таблице РПЛ.

    «Какую оценку поставлю Станковичу за эти семь туров? Тройка. Потому что в тех играх, в которых они показывали хороший уровень, получали пятерки у меня, они не выиграли, они одну ничью сыграли, одну проиграли. А вот сейчас они выиграли у "Сочи", я больше чем уверен, ему спокойно можно двойку ставить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

    Прогнозы и ставки на футбол

    В 8-м туре РПЛ «Спартак» 13 сентября сыграет с «Динамо».

