Бубнов поставил оценку Станковичу за семь туров РПЛ сезона-2025/26

Экспертпоставил оценку главному тренеруза стартовый отрезок сезона-2025/26.

После семи туров москвичи идут на 6-й позиции в таблице РПЛ.

«Какую оценку поставлю Станковичу за эти семь туров? Тройка. Потому что в тех играх, в которых они показывали хороший уровень, получали пятерки у меня, они не выиграли, они одну ничью сыграли, одну проиграли. А вот сейчас они выиграли у "Сочи", я больше чем уверен, ему спокойно можно двойку ставить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В 8-м туре РПЛ «Спартак» 13 сентября сыграет с «Динамо».