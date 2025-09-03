Шнякин оценил работу Станковича в «Спартаке»

Комментаторвысказался о работена посту главного тренера

«После поражения "Спартака" в кубковой встрече с махачкалинским "Динамо" я сказал: "Ребята, отстаньте от Станковича! Давайте дождёмся матча с 'Зенитом'. Вдруг в этой игре что-то будет. Хотелось ещё посмотреть на работу Деяна, потому что он был в поиске. Но как он сейчас рисуется — это что вообще такое? Зачем? Что ты хочешь словить? Волну популярности среди болельщиков? Не время для того, чтобы быть шоуменом. Либо всё это делается для маскировки проблем, что есть в команде.

Когда пришёл Жедсон, мне казалось, что это на смену Мартинсу. Я тогда у ребят в клубе спросил: 'А куда девать Кристофера? ' Он давал большой объём. Мне сказали, что Деян там что-то придумал. В итоге тренер связал их всех. За это его нужно похвалить", — сказал Шнякин в выпуске подкаста "Чемпионата" "Премьер-лига несправедливости".

"Спартак" после семи туров идет на 6-м месте в таблице РПЛ, набрав 11 очков.