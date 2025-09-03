Оуэн оценил новичков «Манчестер Юнайтед»

Экс-игроквысказался о текущем составе команды.

«Возьмите любого среднего игрока и поставьте сейчас в состав "Ливерпуля". И просто посмотрите, что будет. Вы купили бы его за миллион фунтов, а потом смогли бы продать за 30 млн. Я не говорю, что этот игрок стал бы футболистом мирового класса, но через пару лет его можно было бы продать за 30 млн.

Дело в среде. Думаю, легко сказать: "Ой, 'МЮ' просто продолжает покупать плохих игроков". Но так ли это? Да, таких было много, но не все были плохими.

Когда они покупали Ди Марию и многих других за миллионы — они не все были плохими. И в половине случаев они снова становятся чертовски хорошими, стоит им уйти», — отметил Оуэн в подкасте Рио Фердинанда.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 4 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.