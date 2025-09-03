ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Все новости спорта

    «Чайка» — «Ротор»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Первая лига Футбол России Ротор Чайка Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    3 сентября в 18:30 по мск состоится матч 8-го тура ФНЛ, в котором «Чайка» примет «Ротор».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Чайка» проиграла 3 последних поединка в турнире и давно не праздновала победу. Клуб опустился на 15-е место и оказался в двух очках от зоны вылета.

    «Ротор» в прошлом туре не сумел продлить беспроигрышную серию, уступив костромскому «Спартаку». С 11 очками гости занимают 6-е место, но в случае победы могут вплотную подобраться к 4-й позиции.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Ротор» — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.77. На победу «Чайки» можно поставить за 5.20.

    • Эксперты ожидают, что «Ротор» сыграет результативно и добьется успеха. Ставки можно посмотреть в прогнозе.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Чайка» — «Ротор» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем голы в этой встрече
  • «Сокол» — «КАМАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Чайка» продолжит проигрывать?
  • «Чайка» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры