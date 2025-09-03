«Чайка» проиграла 3 последних поединка в турнире и давно не праздновала победу. Клуб опустился на 15-е место и оказался в двух очках от зоны вылета.
«Ротор» в прошлом туре не сумел продлить беспроигрышную серию, уступив костромскому «Спартаку». С 11 очками гости занимают 6-е место, но в случае победы могут вплотную подобраться к 4-й позиции.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Ротор» — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.77. На победу «Чайки» можно поставить за 5.20.
- Эксперты ожидают, что «Ротор» сыграет результативно и добьется успеха. Ставки можно посмотреть в прогнозе.
- Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Чайка» — «Ротор» смотрите на LiveCup.Run.
