3 сентября в 18:30 по мск состоится матч 8-го тура ФНЛ, в которомпримет

«Чайка» проиграла 3 последних поединка в турнире и давно не праздновала победу. Клуб опустился на 15-е место и оказался в двух очках от зоны вылета.

«Ротор» в прошлом туре не сумел продлить беспроигрышную серию, уступив костромскому «Спартаку». С 11 очками гости занимают 6-е место, но в случае победы могут вплотную подобраться к 4-й позиции.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Ротор» — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.77. На победу «Чайки» можно поставить за 5.20.

Эксперты ожидают, что «Ротор» сыграет результативно и добьется успеха. Ставки можно посмотреть в прогнозе.

Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Чайка» — «Ротор» смотрите на LiveCup.Run.

