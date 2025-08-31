Матч 7-го тура российской Премьер-лигисостоится 31 августа в 20:30 по мск.

«Динамо» Мх: имеет 5 очков после 6 матчей, в двух последних турах клуб терпел поражение, теперь находится всего в двух очках от зоны вылета. Последним результатом является поражение от «Зенита» со счетом 0:4.

«Динамо»: москвичи имея 8 очков занимают 9-е место, которые они набрали после победы над «Пари НН» в прошлом туре. До этого гости не побеждали 3 тура, поэтому намерены продолжить набирать баллы.

Информация для ставок:

Фаворитом букмекеров является «Динамо». Котировки на матч составляют 3.85 и 1.98 соответственно.

Эксперты LiveSport рассказали, какое «Динамо» одержит победу в этом матче.

Ставка искусственного интеллекта — результативная ничья со счетом 3:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

