«Брайтону» предстоит сложный поединок с «Ман Сити», который потерпел поражение в прошлом туре от «Тоттенхэма» и жаждет наверстать упущенное.
«Курортники» не смогли выиграть за два тура, разжившись лишь одним баллом. Тем не менее «курортники» наверняка не теряют оптимизма набрать очки в предстоящем матче. За прошлые две встречи с «Ман Сити» в АПЛ они набрали 4 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Фаворит букмекеров — «Манчестер Сити». Котировки на победу составляют 3.70 и 2.03 соответственно.
- Эксперты LiveSport ожидают уверенной игры от «Ман Сити». Подробнее в прогнозе.
- Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run
