    «Брайтон» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» состоится 31 августа на стадионе «Амекс» в 16:00 по мск.

    «Брайтону» предстоит сложный поединок с «Ман Сити», который потерпел поражение в прошлом туре от «Тоттенхэма» и жаждет наверстать упущенное.

    «Курортники» не смогли выиграть за два тура, разжившись лишь одним баллом. Тем не менее «курортники» наверняка не теряют оптимизма набрать очки в предстоящем матче. За прошлые две встречи с «Ман Сити» в АПЛ они набрали 4 очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Фаворит букмекеров — «Манчестер Сити». Котировки на победу составляют 3.70 и 2.03 соответственно.

    • Эксперты LiveSport ожидают уверенной игры от «Ман Сити». Подробнее в прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

