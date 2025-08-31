Матч 3-го тура английской Премьер-лиги междусостоится 31 августа на стадионе «Амекс» в 16:00 по мск.

«Брайтону» предстоит сложный поединок с «Ман Сити», который потерпел поражение в прошлом туре от «Тоттенхэма» и жаждет наверстать упущенное.

«Курортники» не смогли выиграть за два тура, разжившись лишь одним баллом. Тем не менее «курортники» наверняка не теряют оптимизма набрать очки в предстоящем матче. За прошлые две встречи с «Ман Сити» в АПЛ они набрали 4 очка.

Информация для ставок:

Фаворит букмекеров — «Манчестер Сити». Котировки на победу составляют 3.70 и 2.03 соответственно.

Эксперты LiveSport ожидают уверенной игры от «Ман Сити». Подробнее в прогнозе.

Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.

Трансляция матча

