«Аугсбургу» в прошлом туре удалось стартовать с победы. Клуб со счетом 3:1 выиграл у «Фрайбурга», что можно считать очень хорошим результатом.
Что касается «Баварии», то она разнесла «Лейпциг» со счетом 6:0. Чтобы вернуться на вершину таблицы, мюнхенцам нужно выиграть. Именно за этим они сюда и приехали.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 9.60 и 1.29.
- Эксперты LiveSport ждут, что баварское дерби получится результативным. Ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект ожидает нулевой ничьи.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аугсбург» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
