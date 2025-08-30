1-й таймСпартак — СочиОнлайн
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
    Футбол Бундеслига Футбол Германии Аугсбург Бавария
    «Аугсбург» и «Бавария» встретятся во втором туре немецкой Бундеслиги. Матч состоится 30 августа в 19:30 мск на стадионе «ВВК Арена».

    «Аугсбургу» в прошлом туре удалось стартовать с победы. Клуб со счетом 3:1 выиграл у «Фрайбурга», что можно считать очень хорошим результатом.

    Что касается «Баварии», то она разнесла «Лейпциг» со счетом 6:0. Чтобы вернуться на вершину таблицы, мюнхенцам нужно выиграть. Именно за этим они сюда и приехали.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров на победу составляют 9.60 и 1.29.

    • Эксперты LiveSport ждут, что баварское дерби получится результативным. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект ожидает нулевой ничьи.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аугсбург» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

