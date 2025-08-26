«Спартак» держится второй строчки в таблице С, и чтобы ее сохранить, «красно-белым» сегодня нужна как минимум ничья. «Пари» в прошлом туре обыграл «Ростов» и вплотную приблизился к москвичам.
Это будет первая игра команд в новом сезоне. В последних двух «Спартак» был победителем. Также московский клуб выиграл 4 матча из 5, в одном случае была ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.30 и 9.60.
- Эксперты LiveSport предложили свои ставки на матч в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Спартака» 1:0.
Трансляция матча
