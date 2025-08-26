В матче третьего тура Кубка Россиипримет. Игра состоится 26 августа в 20:45 мск.

После двух поражения подряд «Ахмату» очень хотелось бы набрать первые очки в турнире. Однако «Рубин», который также проиграл в прошлом туре, будет стараться, чтобы удержать второе место в таблице.

Команды уже встречались в этом сезоне, причем в Грозном. В матче РПЛ «Рубин» победил «Ахмат» со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают такие котировки: 1.88 на «Ахмат», 3.55 на ничью, 4.25 на «Рубин».

На сайте LiveSport можно узнать прогноз экспертов со ставками на игру.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Рубина» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.