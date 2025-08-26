После двух поражения подряд «Ахмату» очень хотелось бы набрать первые очки в турнире. Однако «Рубин», который также проиграл в прошлом туре, будет стараться, чтобы удержать второе место в таблице.
Команды уже встречались в этом сезоне, причем в Грозном. В матче РПЛ «Рубин» победил «Ахмат» со счетом 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают такие котировки: 1.88 на «Ахмат», 3.55 на ничью, 4.25 на «Рубин».
- На сайте LiveSport можно узнать прогноз экспертов со ставками на игру.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Рубина» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
