Во втором туре английской Премьер-лигипримет. Матч состоится 24 августа на «Селлхерст Парк» в Лондоне. Начало в 16:00 мск.

«Кристал Пэлас» — победитель Кубка и Суперкубка Англии. В прошлом туре клуб сыграл вничью 0:0 с «Челси», набрав первое очко в новом сезоне. «Орлы» явно прибавили в последнее время и превратились в непростого соперника.

«Ноттингем Форест» победил в прошлом туре «Брентфорд» 3:1. Клуб набрал 3 очка и в случае очередного успеха может подняться на первые места в таблице.

«Пэлас» не проигрывает дома с февраля месяца. На «Селлхерст Парк» у команды большой процент побед. Отметим, что прошлый матч команд в Лондоне закончился вничью 1:1.

Коэффициенты букмекеров: 2.43 на «Кристал Пэлас», 3.32 на ничью, 3.10 на «Ноттингем Форест».

