    «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Кристал Пэлас Ноттингем Форест Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Во втором туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» примет «Ноттингем Форест». Матч состоится 24 августа на «Селлхерст Парк» в Лондоне. Начало в 16:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Кристал Пэлас» — победитель Кубка и Суперкубка Англии. В прошлом туре клуб сыграл вничью 0:0 с «Челси», набрав первое очко в новом сезоне. «Орлы» явно прибавили в последнее время и превратились в непростого соперника.

    «Ноттингем Форест» победил в прошлом туре «Брентфорд» 3:1. Клуб набрал 3 очка и в случае очередного успеха может подняться на первые места в таблице.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Пэлас» не проигрывает дома с февраля месяца. На «Селлхерст Парк» у команды большой процент побед. Отметим, что прошлый матч команд в Лондоне закончился вничью 1:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 2.43 на «Кристал Пэлас», 3.32 на ничью, 3.10 на «Ноттингем Форест».

    • Эксперты LiveSport предсказывают результативный поединок. На что ставить, можно узнать в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект предлагает ставить на победу «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайн
    Фрибет 130EUR

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
