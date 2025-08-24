«Кристал Пэлас» — победитель Кубка и Суперкубка Англии. В прошлом туре клуб сыграл вничью 0:0 с «Челси», набрав первое очко в новом сезоне. «Орлы» явно прибавили в последнее время и превратились в непростого соперника.
«Ноттингем Форест» победил в прошлом туре «Брентфорд» 3:1. Клуб набрал 3 очка и в случае очередного успеха может подняться на первые места в таблице.
«Пэлас» не проигрывает дома с февраля месяца. На «Селлхерст Парк» у команды большой процент побед. Отметим, что прошлый матч команд в Лондоне закончился вничью 1:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 2.43 на «Кристал Пэлас», 3.32 на ничью, 3.10 на «Ноттингем Форест».
- Эксперты LiveSport предсказывают результативный поединок. На что ставить, можно узнать в их прогнозе.
- Искусственный интеллект предлагает ставить на победу «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.