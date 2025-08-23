Кечинов — о месте «Спартака»: Стараюсь не смотреть в таблицу РПЛ

Известный в прошлом футболист московского «Спартака»рассказал, что старается не заглядывать в таблицу РПЛ и не смотреть на положение красно-белых.

«Спартак» ждёт очередная тяжелейшая игра — «Рубин» играет очень здорово, особенно дома. Казанцы захотят реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от ЦСКА со счётом 1:5. «Рубин» — очень дисциплинированная и организованная команда, а впереди, по меркам РПЛ, играет звезда — Даку. Хотелось бы верить, что оборона «Спартака» сможет остановить Мирлинда.

Что касается положения «Спартака» в турнирной таблице, я стараюсь вообще не смотреть туда. Я жду, когда красно-белые улучшат свою игру, а потом изменят ситуацию в таблице. Надеюсь, что сегодняшний матч и последующие помогут исправить положение команды«, — сказал Кечинов "Чемпионату".

Сейчас "Спартак" с 5 очками располагается на 13-м месте в таблице РПЛ.